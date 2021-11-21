Мать обвинила врачей в смерти 8-летней дочери в больнице в Абакане

Мать 8-летней умирающей девочки обвинила врачей в смерти дочери в больнице в Абакане. С ее слов, медики просто «ходили мимо», теперь медучреждение пытается скандал «замять».

8-летняя девочка скончалась в приемном покое в больнице в Абакане, в котором она провела несколько часов без медицинской помощи, сообщает E1. Ребенка доставили в абаканскую больницу врачи скорой помощи — у малышки неожиданно начались сильные боли. Со слов родственников умершей девочки, они 4 часа не могли добиться от врачей оказания помощи. Уголовное дело возбудили, но родители говорят, что Минздрав республики хочет «спустить дело на тормозах». Врачи больницы утверждают, что необходимая помощь девочке была оказана в полном объеме. Выяснилось, что ребенок скончался от приступа аппендицита. Бабушка девочки также рассказал, что привезшую девочку в больницу фельдшера скорой помощи просили подписать бумагу, что ребенок умер еще по пути в больницу.

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