Стали известны детали ДТП с легковушкой и деревом под Нижним Тагилом

Стали известны детали ДТП с легковушкой и деревом под Нижним Тагилом
Стали известны детали ДТП с легковушкой и деревом под Нижним Тагилом
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД
Появились подробности ДТП, которое произошло утром 21 ноября на шестом километре трассы «Южный подъезд к Нижнему Тагилу».

Предварительная информация гласит, что 57-летний водитель ГАЗ-3110 ехал со стороны Старателя в сторону Николо-Павловского, однако не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в отделение пропаганды ГИБДД.

Фото:отделение пропаганды ГИБДД

В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля — 87-летняя женщина. У водителя сломано бедро, он доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. Мужчина имел стаж вождения 39 лет. ПДД он нарушал два раза. На данный момент неизвестно, в каком состоянии водитель находился за рулем. Это установит экспертиза.

На данный момент проводится расследование, в процессе которого будет установлена точная причина ДТП.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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