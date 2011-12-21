Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Почти 20 тысяч человек остались без электричества в городе Киренск Иркутской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Почти 20 тысяч человек остались без электричества в городе Киренск Иркутской области

21 декабря 2011, 11:35ПроисшествияАлександра Логинова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?