Почти 20 тысяч человек остались без электричества в городе Киренск Иркутской области

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение об аварийном отключении на линии Лена-Подымахино 110 КВт поступило накануне вечером. В результате без электроснабжения остался г. Киренск с населением 19,1 тыс. человек, из которых 4 810 детей.

На поиски места аварии из Киренска выехала бригада Северных электрических сетей. Для проведения воздушной разведки подготовлен к вылету вертолет Ми-8 компании «Ангара».