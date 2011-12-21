Почти 20 тысяч человек остались без электричества в городе Киренск Иркутской области
21 декабря 2011, 11:35ПроисшествияАлександра Логинова
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В Иркутской области в результате аварии на линии электропередачи без электричества остались около 20 тыс. человек.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение об аварийном отключении на линии Лена-Подымахино 110 КВт поступило накануне вечером. В результате без электроснабжения остался г. Киренск с населением 19,1 тыс. человек, из которых 4 810 детей.
На поиски места аварии из Киренска выехала бригада Северных электрических сетей. Для проведения воздушной разведки подготовлен к вылету вертолет Ми-8 компании «Ангара».
Отмечается, что в городе 6 824 жилых дома. По данным ведомства, температура воздуха в Киренске - минус 18 градусов. В городе имеется 16 котельных, из них две частные, все котельные имеют резервные источники питания и работают в штатном режиме.
© РБК
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