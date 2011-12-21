В областном МЧС принимают сообщения о местах продажи несертифицированной пиротехники
21 декабря 2011, 17:15Происшествия
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В Главном управлении МЧС России по Свердловской области открыта «горячая линия» по выявлению фактов продажи несертифицированной пиротехнической продукции и нарушений правил пожарной безопасности в пунктах реализации пиротехники, сообщает пресс-служба ведомтсва.
Как уверяют специалисты МЧС, по всем обращениям будут приняты необходимые меры.
Телефон «горячей линии» главного управления МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.
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