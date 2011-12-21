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В областном МЧС принимают сообщения о местах продажи несертифицированной пиротехники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В областном МЧС принимают сообщения о местах продажи несертифицированной пиротехники

21 декабря 2011, 17:15Происшествия
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