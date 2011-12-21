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В выходные произошла очередная кража у посетительниц ночных заведений Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В выходные произошла очередная кража у посетительниц ночных заведений Нижнего Тагила

21 декабря 2011, 16:55ПроисшествияАлександра Логинова
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