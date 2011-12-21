В выходные произошла очередная кража у посетительниц ночных заведений Нижнего Тагила

Две девушки в ночь на воскресенье отдыхали в кафе «Олимп» на Вагонке.Детали той ночи они помнят плохо. Однако, одно известно точно: примерно с5-ти до 6-ти часов утра их обокрали. У одной пропала сумка, в которойбыли документы, 5 тысяч рублей и банковская карта, ее подруга лишиласьмобильного. В полицию девушки обратились только вечером понедельника,отметили в пресс-службе нижнетагильского управления МВД. Портретвозможного вора они составляли вместе, но вспомнить случайного знакомогоим было очень трудно. По фактам краж возбуждено уголовное дело.