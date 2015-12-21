Под Нижним Тагилом на встречную полосу вылетел автомобиль ценой порядка 3 млн рублей (ФОТО)

19 декабря на горе «Белая» прошел День сноубордистов. Кроме всего прочего, для гостей склона был проведён тест-драйв лучших автомобилей из модельного ряда «Hyundai». Все прошло просто замечательно, но на обратном пути водитель одного из автомобилей, а именно «Hyndai Genesis», не справился с управлением.