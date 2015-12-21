Под Нижним Тагилом на встречную полосу вылетел автомобиль ценой порядка 3 млн рублей (ФОТО)
21 декабря 2015, 14:20ПроисшествияДенис Таратонов
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Возвращаясь с тест-драйва на горе «Белая» в аварию попал «Hyundai Genesis».
Сюжеты: Нижний Тагил
19 декабря на горе «Белая» прошел День сноубордистов. Кроме всего прочего, для гостей склона был проведён тест-драйв лучших автомобилей из модельного ряда «Hyundai». Все прошло просто замечательно, но на обратном пути водитель одного из автомобилей, а именно «Hyndai Genesis», не справился с управлением.
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Потерявшая управление машина, стоимостью от 2 до 3 млн. рублей, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Toyota Corolla». К счастью, водителям удалось избежать серьёзного столкновения, никто не пострадал.
Происшествие случилось примерно в 15:00, в нескольких километрах от горнолыжного комплекса, под Нижним Тагилом.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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