Ударил одноклассника ножницами: почему родителям третьеклассника из Нижнего Тагила не сообщили о травме ребенка?

Два третьеклассника школы №75/42 что-то не поделили друг с другом. В пылу ссоры один ткнул другого ножницами. В руку. Дети не ладят давно, возможно, конфликт удалось бы замять, если бы в руках у мальчика был карандаш, ручка, линейка или даже увесистый портфель, но ножницы – это достаточно опасный канцелярский предмет. Потому и результатом удара стал не обычный синяк, а травма, из-за которой пострадавшего ребёнка освободили от занятий физкультурой.

Нападавший ребёнок - крайне агрессивен. На него жалуются родителям и другие дети. Интересно, что после нападения моего племянника повели в медицинский кабинет, но там не оказалось медсестры. Первую помощь ребёнку оказывал секретарь, она же сделала вывод о том, что травма незначительная, хотя медицинского образования у неё нет. Примечательно, что матери пострадавшего никто не позвонил и не оповестил о произошедшем. У ребёнка сильный ушиб руки, по данному факту мы написали заявление в полицию. Сегодня я буду присутствовать на встрече с директором школы и родителями напавшего школьника рассказал журналистам TagilCity.ru Семен – дядя пострадавшего ребёнка.

Вот так видит ситуацию пострадавшая сторона. Конечно, её точка зрения не претендует на абсолютную объективность, ведь свой ребёнок всегда белый и пушистый, а тот, который с ним не в ладах – исчадие ада.

Но вопрос не в том кто виноват, а кто прав в детском конфликте, а в том, почему о травме не были оповещены родители?

Это простая педагогическая проблема, как мне кажется, не требующая особого разбора. Это дети. Сегодня все соберёмся. И учитель, и законные представители детей, соберёмся и обсудим этот детский конфликт. Что касается звонка родителям, то сегодня этот момент будет обсуждаться на встрече. В день конфликта учительница была на больничном, за детей отвечал другой специалист. Всё нормально. С ребёнком ничего не случилось. Они давно ссорятся. То ссорятся, то мирятся, сегодня видела их идущими вместе из столовой, им хоть бы что рассказала журналисту TagilCity.ru директор школы №75/42 Минина Ирина.

Наверняка опытному педагогу вполне под силу разобраться в данной ситуации. Дети, в массе своей, незлопамятны и ещё умеют прощать. Вот только пострадавшая сторона склонна видеть в детском конфликте сильную «взрослую» подоплёку, где стороны образуют собой треугольник. С одной стороны - семья нападавшего, с другой – потерпевшего, с третьей – педагог – классный руководитель, который тоже отвечает за отношения в классе между детьми.

О взрослой стороне детского конфликта портал TagilCity.ru расскажет по итогам сегодняшнего собрания.