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В Архангельске депутат Гордумы случайно застрелил брата на охоте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Архангельске депутат Гордумы случайно застрелил брата на охоте

21 декабря 2015, 10:30ПроисшествияАнастасия Б.
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