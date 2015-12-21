В Архангельске депутат Гордумы случайно застрелил брата на охоте

Днем в воскресенье, 20 декабря, депутат Архангельской городской думы Сергей Красильников во время охоты на лося случайно застрелил своего родного старшего брата Андрея - главврача областного онкологического диспансера.

Во время охоты на лося Сергей Красильников в условиях плохой видимости случайным выстрелом убил брата Андрея, - передает ТАСС слова старшего помощника руководителя СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Светланы Тарнаевой.

Она сообщила, что ЧП произошло в лесу на границе Пинежского и Холмогорского районов, на месте работает оперативная группа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство по неосторожности» УК РФ, - рассказала Тарнаева.