В Архангельске депутат Гордумы случайно застрелил брата на охоте
Из-за плохой видимости Сергей Красильников выстрелил в старшего брата Андрея.
Днем в воскресенье, 20 декабря, депутат Архангельской городской думы Сергей Красильников во время охоты на лося случайно застрелил своего родного старшего брата Андрея - главврача областного онкологического диспансера.
Во время охоты на лося Сергей Красильников в условиях плохой видимости случайным выстрелом убил брата Андрея, - передает ТАСС слова старшего помощника руководителя СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Светланы Тарнаевой.
Она сообщила, что ЧП произошло в лесу на границе Пинежского и Холмогорского районов, на месте работает оперативная группа.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство по неосторожности» УК РФ, - рассказала Тарнаева.
Сергей Красильников – депутат Городской думы Архангельска и главный врач Первой городской клинической больницы скорой медицинской помощи, ему 49 лет. Андрей Красильников был главным врачом Архангельского областного клинического онкологического диспансера, ему было 52 года.