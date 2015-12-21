В Дмитрове женщина выжила после того, как муж выпустил в нее 22 пули

18 декабря в подмосковном Дмитрове мужчина расстрелял из пневматического пистолета бывшую супругу, выпустив в нее 22 пули, но женщине удалось выжить, сообщает LifeNews.

По версии следствия, накануне экс-супруги поссорились и мужчина в ярости схватился за пистолет. После расстрела женщина потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Мужчина решил, что бывшая супруга мертва, и скрылся с места преступления. Однако, несмотря на многочисленные раны, потерпевшая выжила.