В Дмитрове женщина выжила после того, как муж выпустил в нее 22 пули
21 декабря 2015, 17:40ПроисшествияАнастасия Б.
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
18 декабря в подмосковном Дмитрове мужчина расстрелял из пневматического пистолета бывшую супругу, выпустив в нее 22 пули, но женщине удалось выжить, сообщает LifeNews.
По версии следствия, накануне экс-супруги поссорились и мужчина в ярости схватился за пистолет. После расстрела женщина потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Мужчина решил, что бывшая супруга мертва, и скрылся с места преступления. Однако, несмотря на многочисленные раны, потерпевшая выжила.
Стрелка задержали полицейские. Следственным отделом по городу Дмитрову возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователь внес ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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