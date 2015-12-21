В Нижнем Тагиле слесарь нашел в подвале минометную мину

На место тут же выехали представители МЧС, ОМОН, полиции, бригада скорой помощи. Из квартир было эвакуировано около 20 жильцов.

Как сообщили в МУ МВД РФ «Нижнетагильское», было установлено, что находка является корпусом минометной мины калибра 82 мм, сильно пострадавшую от коррозии. Угрозы для жизни она не представляет.