В Нижнем Тагиле слесарь нашел в подвале минометную мину
21 декабря 2015, 15:35ПроисшествияАнастасия Б.
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В субботу при проведении работ в подвале дома № 9 по улице Гвардейская слесарь управляющей компании нашел предмет, похожий на снаряд.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место тут же выехали представители МЧС, ОМОН, полиции, бригада скорой помощи. Из квартир было эвакуировано около 20 жильцов.
Как сообщили в МУ МВД РФ «Нижнетагильское», было установлено, что находка является корпусом минометной мины калибра 82 мм, сильно пострадавшую от коррозии. Угрозы для жизни она не представляет.
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