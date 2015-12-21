Вчера на южном въезде в Нижний Тагил авария привела к пробке (ФОТО)
21 декабря 2015, 09:20ПроисшествияПавел Щербина
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Вчера тагильчане, проезжавшие мимо южного въезда в город, могли стать свидетелями серьёзного ДТП.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как говорят очевидцы, на пересечении улиц Фестивальная и Садоводов столкнулись два автомобиля. Это привело к образованию пробки на дороге. Известно, что на месте дежурили сотрудники ДПС, пожарная машина. Люди видели то, как с места происшествия уезжала скорая помощь.
У одного из автомобилей сильно вмята внутрь бочина. Скорее всего, людям внутри пришлось очень тяжело рассказала журналистам TagilCity.ru свидетельница Регина.
Получить от полиции официальный комментарий пока не удалось. Но, учитывая сегодняшний утренний туман, всем автомобилистам и пешеходам стоит быть ещё более осторожными на дороге, чем обычно.
Если это или другое ДТП попало в объектив вашего видеорегистратора – присылайте видео на pressa@tagilcity.ru
© Эрик Х., TagilCity.ru
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