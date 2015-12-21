Вчера в Нижнем Тагиле в пылу пьяной ссоры тагильчанин зарезал собутыльника

Читатели TagilCity.ru много шутят в комментариях про Вагонку. Не всегда это уместно, порой даже обидно для нормальных жителей района, и все же стоит на Вагонке за одним столом собраться нескольким агрессивным молодым мужчинам, как поножовщины не миновать.

Как рассказали журналистам TagilCity.ru представители следственного комитета, вчера в частном доме на улице Авангардная трое мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья между двумя возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанёс другому удар ножом в область шеи. От полученной раны мужчина скончался на месте.

А дальше начинается настоящая чернуха.

С целью сокрытия преступления двое мужчин на хозяйственной тачке выкатили тело и положили у проезжей части, видимо, пытаясь инсценировать ДТП рассказал журналистам TagilCity.ru представитель Следственного комитета Дзержинского района Кельбиханов Денис.

Однако «гениальный» план, пришедший в пьяные головы, не сработал. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Сейчас идёт розыск мужчины, который помогал сокрыть убийство.