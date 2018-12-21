Дайвер из Свердловской области утонул недалеко от поселка Янтарного

44-летний свердловчанин утонул во время дайвинга. Мужчина находился в поселке Янтарный. Туда он приехал погостить к своим родственникам.

Примерно в час ночи тело мужчины в воде обнаружил его компаньон.

СК проводит проверку по факту смерти свердловчанина.