Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
Дайвер из Свердловской области утонул недалеко от поселка Янтарного
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Scuba diver 569333 1920

Дайвер из Свердловской области утонул недалеко от поселка Янтарного

Сегодня, 19:43ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте
также
Как подготовиться к Новому 2019 году в Нижнем Тагиле? Советы от TagilCity.ru
Золотой парашют: пенсии свердловских чиновников в разы выше выплат обычным гражданам
«Не детские проблемы»: фоторепортаж из детской поликлиники в Нижнем Тагиле
Читайте также
Потоп без кошмара: что обещает нам новый закон о страховании жилья
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина