Дайвер из Свердловской области утонул недалеко от поселка Янтарного
Сегодня, 19:43ПроисшествияФото: pixabay.com
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21 декабря в поселке Янтарный под Калининградом утонул дайвер из Свердловской области.
44-летний свердловчанин утонул во время дайвинга. Мужчина находился в поселке Янтарный. Туда он приехал погостить к своим родственникам.
Примерно в час ночи тело мужчины в воде обнаружил его компаньон.
СК проводит проверку по факту смерти свердловчанина.
Как пишет «Русский Запад», это не первый случай, когда ныряльщик тонет в Янтарном. Дайверы пытаются найти янтарь.
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