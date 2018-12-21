Экс-полицейский из Байкаловского района приговорен к 11 годам за убийство

В августе 2018 года житель Байкаловского района на машине приехал к гаражу, где из охотничьего ружья выстрелил в грудь мужчине. При этом обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, в которого был произведен выстрел, скончался на месте. Свидетелю этих событий злоумышленник пригрозил убийством.

Право на хранение ружья мужчина приобрел во время службы в полиции, откуда он был уволен за несколько лет до совершения им указанных преступлений.

За вождение автомобиля в нетрезвом виде подсудимый привлекался к административной ответственности в 2016 году.