Экс-полицейский из Байкаловского района приговорен к 11 годам за убийство
Бывший сотрудник полиции приговорен к 11 годам колонии за убийство, угрозу убийством и езду на автомобиле в нетрезвом состоянии.
В августе 2018 года житель Байкаловского района на машине приехал к гаражу, где из охотничьего ружья выстрелил в грудь мужчине. При этом обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина, в которого был произведен выстрел, скончался на месте. Свидетелю этих событий злоумышленник пригрозил убийством.
Право на хранение ружья мужчина приобрел во время службы в полиции, откуда он был уволен за несколько лет до совершения им указанных преступлений.
За вождение автомобиля в нетрезвом виде подсудимый привлекался к административной ответственности в 2016 году.
За убийство, угрозу убийством и повторную пьяную езду мужчина приговорён к 11 годам 1 месяцу колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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