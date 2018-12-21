Трое екатеринбуржцев получили от 16 до 24 лет лишения свободы за убийство девушки

Мужчины обманом заманили погибшую и ее подругу в безлюдное место, после чего нанесли одной из них множество ранений ножом, она скончалась на месте. Компаньонку погибшей один из нападавших попытался зарезать, но она стала активно сопротивляться. Тогда трое мужчин стали избивать ее по голове и телу, но проходившие мимо люди их спугнули. Помимо этого, обвиняемые забрали у девушек драгоценности и деньги.