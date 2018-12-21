Трое екатеринбуржцев получили от 16 до 24 лет лишения свободы за убийство девушки
Трое екатеринбуржцев приговорены к 16, 22 и 24 годам лишения свободы за убийство девушки во время празднования корпоратива перед Новым 2018 годом. Они также пытались убить ее подругу, но их спугнули проходившие мимо люди.
21 декабря 2018 года на скамье подсудимых оказались трое жителей Екатеринбурга. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленники познакомились с двумя девушками.
Мужчины обманом заманили погибшую и ее подругу в безлюдное место, после чего нанесли одной из них множество ранений ножом, она скончалась на месте. Компаньонку погибшей один из нападавших попытался зарезать, но она стала активно сопротивляться. Тогда трое мужчин стали избивать ее по голове и телу, но проходившие мимо люди их спугнули. Помимо этого, обвиняемые забрали у девушек драгоценности и деньги.
Ранее подсудимые уже отбывали наказания в колонии, двое из них освободились из мест лишения свободы в год совершения повторного преступления.
Суд вынес приговор сроком на 16, 22 и 24 года лишения свободы. Также потерпевшая от злоумышленников девушка и родные погибшей получат компенсации в виде более 3 млн 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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