Пьяный екатеринбуржец дважды выстрелил в грудь охраннику на корпоративе в баре
Сегодня, 10:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
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В Екатеринбурге в баре «Огонек» нетрезвый мужчина дважды выстрелил в грудь охраннику, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел во время корпоратива. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, стрелявший решил поиграть в ковбоя. Вразумительного ответа на вопрос, зачем он стрелял, правоохранители не получили.
Мужчина стрелял из травматического пистолета, на который у него имеется разрешение. Охраннику была оказана медпомощь, госпитализация ему не потребовалась.
По данному факту в самое ближайшее время органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение, сказал Горелых.
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