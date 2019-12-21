Пьяный екатеринбуржец дважды выстрелил в грудь охраннику на корпоративе в баре

Инцидент произошел во время корпоратива. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, стрелявший решил поиграть в ковбоя. Вразумительного ответа на вопрос, зачем он стрелял, правоохранители не получили.

Мужчина стрелял из травматического пистолета, на который у него имеется разрешение. Охраннику была оказана медпомощь, госпитализация ему не потребовалась.