На трассе под Екатеринбургом в ДТП с четырьмя грузовиками погиб человек

На 317-м километре дороги Пермь-Екатеринбург произошло массовое ДТП, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали.

Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика Iveco, двигаясь по трассе в сторону Екатеринбурга, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai, пишет E1 со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области. После столкновения Hyundai отлетел в другие грузовики «Газель Next» и Fiat Doblo, которые ехали в попутном направлении сзади. Временно в районе аварии было ограничено движение. Столкнулись грузовики Photo: E1.RU В УГИБДД уточнили, что водителем Hyundai является житель Кировской области 1964 года рождения. Он скончался на месте ДТП от полученных травм. Водители Iveco и «Газель Next» были госпитализированы в больницу Первоуральска с травмами различной степени тяжести. В Свердловской области снегопад и гололед стали причиной нескольких ДТП. Так, в Свердловской области на дорогах за 20 декабря произошло пять серьезных аварий. Скорая, автозак и пьяный водитель. За сутки на уральских дорогах произошли пять ДТП

