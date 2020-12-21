На трассе под Екатеринбургом в ДТП с четырьмя грузовиками погиб человек

Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика Iveco, двигаясь по трассе в сторону Екатеринбурга, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai, пишет E1 со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.