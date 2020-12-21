Скончался автор мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Скончался автор мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Сегодня, 14:18ПроисшествияPhoto: pixabay.com
Писатель и сценарист Александр Курляндский скончался в возрасте 83 лет.

Причины смерти не уточняется, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на родственников литератора.

Александр Курляндский является одним из создателей мультсериала «Ну, погоди!». Кроме того, некоторые из его рассказов вошли в киножурнал «Ералаш».

В 1970 и 1977 годах литератор получил премии «Золотой телёнок», «Клуба 12 стульев», «Литературной Газеты», а в 2007 году ему присвоили звание «Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации».

Напомним, 13 декабря скончался диктор Кремля Евгений Хорошевцев. Последние 20 лет жизни артист был «голосом Кремля». Он скончался в возрасте 76 лет.

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