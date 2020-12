Стали известны результаты экспертизы ДНК на определение кровной мамы девочки из шкафа

На Урале экспертиза ДНК показала, кто является кровной матерью Полины из Карпинска, которую полгода держали в шкафу.

Как стало известно, Юлия Зыкова, в чьей квартире и нашли девочку, является настоящей матерью ребенка. Женщина скрывала беременность от родственников и друзей, о ней знали только старшие дети, сообщает «КП-Екатеринбург». Органы опеки, по словам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, начнут решать вопрос о передаче Полины в новую семью после окончания следствия. Мы же не знаем, чем там дело кончится. А потом ребенка из одной семьи в другую дергать?отметил Мороков. Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала в шкафу с самого рождения. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы, а в начале декабря стало известно, что Полину выписали из Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Состояние девочки врачи оценивают положительно, однако передавать Полину родственникам не станут. 11 декабря стало известно, что мать девочки отпустили из психиатрической больницы, чтобы она вернулась домой к остальным детям, а 14 декабря следственный комитет завел в отношении Юлии Зыковой уголовное дело. На Урале в отношении мамы девочки из шкафа возбудили уголовное дело

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter