Стали известны результаты экспертизы ДНК на определение кровной мамы девочки из шкафа

У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы, а в начале декабря стало известно, что Полину выписали из Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Состояние девочки врачи оценивают положительно, однако передавать Полину родственникам не станут.