В Нижнем Тагиле из-за пожара ночью эвакуировали 20 человек

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле при пожаре на улице Ленина было эвакуировано 20 человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

21 декабря в 2.18 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Ленина, горела квартира на втором этаже четырехэтажного жилого дома. На площади 30 квадратных метров было повреждено домашнее имущество. В тушении пожара задействовали пять единиц техники и 15 человек личного состава, при этом по лестничным маршам было эвакуировано 20 человек. Огонь локализовали 02.31, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 4.00. Напомним, 19 декабря в поселке Черноисточинск при пожаре погибла 83-летняя женщина. Внук затопил печь и ушел в магазин: под Нижним Тагилом в пожаре погибла пенсионерка

