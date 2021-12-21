Больше 20 лет колонии на двоих получили стрелявшие из засады в автомобили свердловчан

Туринский райсуд отправил двух свердловчан в колонию за стрельбу по автомобилям из засады. 20 лет на двоих получили Андрей Тенников и Виталий Рубцов.

Два свердловчанина получили 20 лет колонии на двоих за обстрел автомобилей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Андрея Тенникова и Виталия Рубцова суд признал виновными в покушении на убийство и незаконном хранении и приобретении взрывчатки. Каждый из них будет отбывать 12 и 8,5 лет в колонии строгого режима соответственно. В октябре 2020 года в деревне Елкина Туринского района у 37-летнего Тенникова произошел конфликт с одним из селян. Решить вопросы свердловчанин предложил у продуктового киоска в соседней деревне, рассказали в СУ СКР по Свердловской области. Однако Тенников предположил, что его оппонент будет не один, поэтому позвал своего товарища — Рубцова — на помощь. Свердловчане решили затаиться в засаде с ружьями на противоположной от киоска стороне. Перед встречей товарищи выпили, после чего поехали на «стрелку». Со стороны оппонента на двух машинах приехали 8 человек. Дождавшись, когда автомобили приблизятся к месту встречи, подсудимые начали стрелять по ним. Всего товарищам удалось выстрелить около 6 раз — от их действий пострадали только транспортные средства, людей пули и картечь не задели. Пострадавшие скрылись с места происшествия, очевидцы вызвали правоохранителей. Фото: СУ СКР по Свердловской области Подозреваемых задержали по горячим следам, оружие было при них, поделился начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых. У Тенникова дома помимо этого полицейские обнаружили порох. Свердловчанин был уже ранее судим за хулиганство, завладение чужим транспортным средством и нарушение ПДД. Обстрелявшему машину реаниматолога из Асбеста мужчине предъявлено обвинение

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