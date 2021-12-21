Гипермаркет «Лента» полыхает на площади в пять тысяч квадратных метров в Томске

Гипермаркет «Лента» полыхает на площади в пять тысяч квадратных метров в Томске
Гипермаркет «Лента» полыхает на площади в пять тысяч квадратных метров в Томске
Сегодня, 16:25ПроисшествияФото: скриншот из видеозаписи Youtube
Крупный пожар случился 21 декабря в торговом центре «Лента» в Томске.

Сообщение о возгорании поступило в начале двенадцатого дня по московскому времени. Когда на место прибыли пожарные, из-под крыши здания ТЦ валил густой дым. Из гипермаркета были эвакуированы около двухсот посетителей. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, вывести успели всех, кто находился в торговом центре. При этом никто не пострадал.

По информации МЧС из-за возгорания обрушилась крыша на площади около 3,5 тысяч квадратов, сообщает РИА Новости. Очевидцы также говорят о взрывах, раздающихся в здании.

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