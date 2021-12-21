Гипермаркет «Лента» полыхает на площади в пять тысяч квадратных метров в Томске

Сообщение о возгорании поступило в начале двенадцатого дня по московскому времени. Когда на место прибыли пожарные, из-под крыши здания ТЦ валил густой дым. Из гипермаркета были эвакуированы около двухсот посетителей. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, вывести успели всех, кто находился в торговом центре. При этом никто не пострадал.