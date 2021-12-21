Началось повторное рассмотрение дела по откатам военных-строителей в Екатеринбурге

Началось повторное рассмотрение дела по откатам военных-строителей в Екатеринбурге
Началось повторное рассмотрение дела по откатам военных-строителей в Екатеринбурге
Сегодня, 22:39ПроисшествияФото: 1МI
Ленинский райсуд Екатеринбурга начнет повторно рассматривать дело по обвинению военных в получении откатов в почти 2 миллиона рублей от ремонта особняка Оровайских казарм. Изначально Евгений Рякин и Данил Бочкарев получили условные сроки.

В Екатеринбурге Ленинский суд начнет повторное рассмотрение дела о взятках при реконструкции здания Минобороны. Инспектор регионального управления заказчика и капстроительства ЦВО Евгений Рякин и бывший замначальника строительно-монтажного участка ГУОВ Данил Бочкарев были в июне 2021 года признаны виновными в получении взятки и мошенничестве соответственно. Бочкарева помимо этого обвиняли в посредничестве во взяточничестве, пишет Znak.

Дело завели после того, как подрядчик по реконструкции комплекса Оровайских казарм обвинил военных в получении откатов. По информации следствия, Рякин требовал со строителей материалы для личных нужд — ремонта дачи своей тещи. Оттуда правоохранители и изъяли стройматериалы на сумму около 250 тысяч рублей. Общая сумма откатов на двоих у Рякина и Бочкарева составила 1,75 миллионов рублей.

В конце ноября прокуратура ходатайствовала о пересмотре дела. Иск надзорного ведомства удовлетворили.

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