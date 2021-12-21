Рвут одежду и кусаются: после серии нападений собак в Екатеринбурге начата проверка

Стая бродячих собак несколько дней пугает жителей Академического района Екатеринбурга. Уже известно о нескольких случаях нападения на детей и взрослых. Следственный комитет Свердловской области по данному факту начал проверку.

Стая собак замечена недалеко от заправки на улице Рябинина. Они при нападении рвали на людях одежду и кусали за руки и ноги, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области. Силовикам предстоит выяснить, действительно ли собаки являются безнадзорными. Если данный факт будет подтвержден, то также силовики проверят как соблюдается закон об отлове и содержании животных в городе. Если будут выявлены нарушения, то мэрия будет привлечена к ответственности. Также проводятся проверки и по фактам нападения собак на жителей города.

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