Рвут одежду и кусаются: после серии нападений собак в Екатеринбурге начата проверка

Рвут одежду и кусаются: после серии нападений собак в Екатеринбурге начата проверка
Рвут одежду и кусаются: после серии нападений собак в Екатеринбурге начата проверка
Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: 1MI
Стая бродячих собак несколько дней пугает жителей Академического района Екатеринбурга. Уже известно о нескольких случаях нападения на детей и взрослых. Следственный комитет Свердловской области по данному факту начал проверку.

Стая собак замечена недалеко от заправки на улице Рябинина. Они при нападении рвали на людях одежду и кусали за руки и ноги, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Силовикам предстоит выяснить, действительно ли собаки являются безнадзорными. Если данный факт будет подтвержден, то также силовики проверят как соблюдается закон об отлове и содержании животных в городе. Если будут выявлены нарушения, то мэрия будет привлечена к ответственности.

Также проводятся проверки и по фактам нападения собак на жителей города.

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