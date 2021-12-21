Студентка из Екатеринбурга после коронавируса попала в психбольницу

Студентка из Екатеринбурга заразилась коронавирусом и после болезни на три месяца оказалась в психиатрической больнице. Ее родственники считают, что в шизофрении девушки виноват COVID-19.

22-летняя девушка, по словам матери, была здоровой, а психических расстройств ни у кого из родных не было. Однако несколько месяцев студентка принимает терапию, так как у нее может возникнуть рецидив. В семье не знают, как девушка могла заразиться коронавирусом. Они предположили, что это могло произойти в общежитии. В феврале 2021 года девушка позвонила домой и сообщила, что с ней что-то происходит. Она сказала, что ей что-то кажется. Родные приехали за ней. Мама рассказала, что ее дочь вела себя странно — была замедленной. Сначала мама подумала, что у дочери переутомление, но ей становилось хуже. В результате родители отвезли ее в психиатрическую лечебницу. К тому времени, по словам мамы, девушка уже видела галлюцинации и у нее был бред. Ей поставили диагноз «шизофрения». Через некоторое время у дочери подтвердился коронавирус, который она, по словам мамы, перенесла легко. Однако психологически состояние ухудшилось, рассказывает женщина. Ее дочь провела в лечебнице два месяца. По словам мамы, она забрала девушку в невменяемом состоянии. Она вернула ее на лечение к первому врачу, который подобрал терапию. На данный момент студентка вернулась к обычной жизни.

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