Суд приговорил к реальному сроку жителя Североуральска за покупку наркотиков

Суд приговорил к реальному сроку жителя Североуральска за покупку наркотиков
Суд приговорил к реальному сроку жителя Североуральска за покупку наркотиков
Сегодня, 17:54ПроисшествияФото: 1MI
Североуральский городской суд ужесточил приговор местному жителю за приобретение и хранение наркотиков в результате апелляции прокуратуры.

В декабре прошлого года североуралец Никита Иваньков был приговорен к 3,5 годам условно за покупку в интернете и хранение у себя дома более 37 граммов наркотиков. Суд решил, что мужчина может исправиться, не отбывая реального наказания.

С этим оказалась не согласна прокуратура и подала апелляционное представление в Свердловский областной суд, который отправил дело на новое разбирательство. В результате него Иваньков был приговорен к трем годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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