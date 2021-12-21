Тагильчанин разбил кулаками чужое авто в попытке спастись от преследования

Почти 100 тысяч рублей заплатит местный житель за то, что разбил чужую иномарку, по решению Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.

События развернулись 12 июля этого года в пятом часу утра. У владельца Mazda 3, бывшего дома, сработала сигнализация. Автовладелец спустился во двор, где увидел нетрезвого незнакомца, который сообщил, что повредил его автомобиль, а именно: помял переднее крыло, правую заднюю дверь и задний бампер. Как установило судебное следствие, мужчина, будучи в состоянии опьянения, повздорил с группой лиц, а затем попытался убежать от них. Во дворе дома владельца «Мазды» он решил бить припаркованные машины, чтобы сработала сигнализация и владельцы авто вызвали сотрудников правоохранительных органов, а те, в свою очередь, спасли нетрезвого хулигана от преследовавшей его компании. В итоге суд решил взыскать с ночного хулигана почти 100 тысяч рублей на возмещение нанесенного материального ущерба, а также судебных расходов и услуг автоэксперта.

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