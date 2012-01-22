Причиной пожара в свердловском поселке могла стать непотушенная сигарета

По версии следователей, возгорание произошло в четырехкомнатной квартирежилого дома, в которой жили умершие. Во время тушения огня пожарныенашли в одной из комнат тело двухгодовалой девочки и ее годовалогобрата, на кухне лежала их четырехлетняя сестра. Вместе с ними погибли58-летняя бабушка и ее 60-летний сожитель. Специалисты предполагают, чтовсе они скончались от угарного газа - на телах нет следов насилия.

Каквыяснилось, утром 19 января 21-летняя мать детей получило детскоепособие и уехала к друзьям в Кировград, оставив детей со своей матерью.Бабушка в этот день выпивала вместе с сожителем и 43-летним знакомым.При этом собутыльники курили. После того как компания заснула, в домевспыхнул пожар. Вероятно, один из них уснул с непотушенной сигаретой.Почувствовав запах дыма, гость проснулся и успел убежать из квартиры.