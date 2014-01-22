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1 миллион 200 тысяч за Постановление Главы города: в Нижнем Тагиле задержали мошенников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 миллион 200 тысяч за Постановление Главы города: в Нижнем Тагиле задержали мошенников

22 января 2014, 13:30ПроисшествияCorey
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