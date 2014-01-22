1 миллион 200 тысяч за Постановление Главы города: в Нижнем Тагиле задержали мошенников

Члены кооператива, арендующие земельные участки у города, намеревались получить разрешение на регистрацию земельных владений в частную собственность. Злоумышленники пообещали председателю кооператива оказать содействие и добиться положительного результата в подписании необходимого Постановления Главы города Нижний Тагил. Но для этого «благодетели» потребовали немалые деньги – 1 миллион 200 тысяч рублей.

Обещания их были заведомо ложными и абсолютно несостоятельными.

Сотрудники отдела экономической безопасности Межмуниципального управления организовали спецоперацию по задержанию подозреваемых в мошенничестве граждан, к участию в которой были привлечены бойцы отряда мобильного особого назначения.

Сразу после передачи половины указанной суммы двое подозреваемых мужчин 41 и 36 лет полицейскими были задержаны. Следственным отделом № 1 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Ведется следствие.