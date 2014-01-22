20 ножевых ранений: 26-летний убийца расправился с тагильчанином

На место происшествия выехали руководители Межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское», отдела полиции № 16 и следственного одела по Ленинскому району.

34-летнего мужчину обнаружила его мать. Не сумев связаться с сыном по телефону, она пришла проведать его домой. В квартире мужчина проживал один и в последнее время сильно злоупотреблял алкоголем, нигде не работал. Двери никто не открыл, тогда родительница воспользовалась своими ключами. Сын лежал на полу в большой комнате около дивана весь в крови.

Эксперты насчитали на теле убитого 20 ножевых ранений в области шеи, груди и живота.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что большая часть предметов, которые могли бы указывать на лицо, совершившее преступление, пропало. Фактически убийца попытался уничтожить возможные следы преступления. Тем не менее с места происшествия было изъято достаточно отпечатков, которые в настоящее время идентифицируются, проводятся необходимые экспертизы.

Оперативники установили и проверили связи убитого, опросили соседей, которые рассказали, что в выходные дни в этой квартире находилась пьяная компания. Сотрудники уголовного розыска установили всех участников посиделок. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о некоем Юрии, который, как выяснилось, оставался наедине с хозяином квартиры.

Под подозрение попал 26-летний мужчина, ранее судимый за нанесение побоев и угрозу убийством. В июне прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение грабежа.

Чтобы проверить молодого человека на причастность к совершению преступления, оперативники приехали по адресу его проживания. На просьбу сотрудников полиции открыть дверь никто не отозвался, хотя по звукам, доносящимся из квартиры, было понятно, что внутри кто-то есть. Пока полицейские пытались попасть в квартиру, подозреваемый предпринял попытку скрыться через балкон и сорвался с пятого этажа.

С компрессионным переломом позвоночника задержанного госпитализировали в городскую больницу.

Задержанный мужчина признался, что во время распития спиртного между ним и его знакомым возникла ссора, в ходе которой и было совершено убийство.

По словам старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району Сергея Соседкова, в настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, это связано с получением им серьезной травмы. Вопрос об изменении меры пресечения будет решаться по результатам проведенного лечения. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ. Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательств причастности подозреваемого к совершению убийства.