Внимание! Путь на Вагонку осложнен: в Нижнем Тагиле крупное ДТП на Алтайской
22 января 2014, 17:50Происшествия
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В Нижнем Тагиле пару минут назад произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого по пути на Вагонку образовалась огромная пробка.
Об этом сообщает пользователь группы «Типичный Тагильчанин» Андрей.
Всем, кто едет на Вагонку, лучше ехать через Восточное шоссе. На Алтайском крупное ДТП... Иномарочный седан вошел в лоб газели 56 маршрута.. 2 пожарки, штук 5 ДПСовских машин и длинная пробка.
Таким образом, автолюбители, выбирайте свой маршрут, согласно полученной информации.
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