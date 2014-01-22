Забитый колодец привел к затоплению двора в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Случилось это вчера вечером в 23:30. Жители заметили, что из канализационного люка у их подъезда поступает вода. Она затопила дорогу, прилегающую к дому, превратив снег в кашу. Жители сообщили, что передали информацию в свою управляющую компанию, а те, в свою очередь, обратились «Водоканал». Сегодняшним утром примерно в 7:15 жители увидели, что последствия утечки не были устранены.

Обратившись в «Водоканал» примерно в 11:00, журналист TagilCity.ru получил информацию, что по поступившей заявке организация уже отработала. Как оказалось, ситуация вполне типична, и как таковой «аварией» назвать ее нельзя. Случился «подпор» канализации, так называемое повышение уровня воды из-за загрязнения русла.

Это называется подпор канализации. У нас бывают такие аварийные ситуации, когда коллектора забиваются. Это случается постоянно, потому что наши жители плохо относятся к системе канализации. Кидают туда бутылки, разного рода мусор, который забивает систему. Иногда все это скапливается, и получается, что вода не проходит, а стоит в колодцах. Заявку мы получаем, пробиваем место засора рассказал заместитель директора по производству ООО «Водоканал–НТ» Евгений Захаров.

Видео предоставил пользователь Антон. Видео снято сегодняшним утром

Простые подтопления и аналогичные коммунальные аварии удается устранить быстро и даже без использования техники. Но в случаях сложных прорывов может потребоваться аренда автокрана в Ростове, ведь голыми руками бетонные плиты дорожного покрытия не поднять. Да и при восстановлении и строительстве такая техника просто незаменима.