«Маз» буквально раздавил легковушку на трассе под Нижним Тагилом: погибла женщина (ФОТО)

ГИБДД сообщает о том, что сегодня в 10:50 Серовском тракте произошло столкновение автомобилей «Хэндэ i30» и «МАЗ-478200». Грузовик буквально раздавил легковушку. Женщина 1978 г.р., управлявшая автомобилем «Хэндэ i30», погибла на месте.

Об обстоятельствах аварии известно, что женщина на «Хэндэ» пыталась совершить обгон, но не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где произошло роковое для неё столкновение с «МАЗом».

Отдел пропаганды ГИБДД просит водителей обращать внимание на погодные условия, заснеженность дороги и её коллейность. При неблагоприятных погодных условиях нужна особая осторожность при совершении манёвров на дороге.

ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД