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«Маз» буквально раздавил легковушку на трассе под Нижним Тагилом: погибла женщина (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Маз» буквально раздавил легковушку на трассе под Нижним Тагилом: погибла женщина (ФОТО)

22 января 2016, 14:25ПроисшествияПавел Щербина
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