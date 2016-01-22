Полиция Нижнего Тагила поймала мужчину с пистолетом, грабившего кредитные организации (ФОТО)

Начало «карьеры» молодого грабителя ознаменовалось нападением на кредитно-потребительский кооператив на улице Металлургов. Надев маску и вооружившись пистолетом, он сумел убедить менеджера отдать ему крупную сумму денег. Но тут против силы сработала хитрость, мужчина сам был обманут. Оказалось, что менеджер отдал ему не настоящие деньги, а билеты банка приколов. В спешке грабитель не стал присматриваться к «деньгам» и не заметил подвоха.

Молодой человек не стал отчаиваться и пошёл на новое дело. В этот раз целью стал офис банка на улице Шмидта. Сотрудница банка своевременно вызвала полицию, поэтому злоумышленнику пришлось ретироваться.

Третья попытка произошла 5 января. Молодой человек, видимо, решил, что на Тагилстрое он уже сильно «наследил», поэтому сменил район. Кроме того, он провёл «работу над ошибками» и немного изменил тактику. В кредитный кооператив на улице Космонавтов он зашел в медицинской маске, которая скрыла его лицо, но не вызвала подозрений персонала. Он попросил у менеджера займ в размере 15 тысяч рублей. Прервав диалог, он внезапно выхватил похожий на пистолет предмет и потребовал отдать ему все деньги. В этот раз его добычей стали почти 50 тысяч рублей.

Пока мужчина совершал свои грабежи, его поисками занимались сотрудники полиции. Они изучили записи с видеокамер и поняли, что грабежи совершил один и тот же человек. Хотя одежда была каждый раз разная, грабитель всегда был в одних и тех же серо-синих кроссовках. Не менялся и рюкзак, который он носил с собой.

Мужчину, попадающего под описание, полицейские заметили на одной из остановок Тагилстроя. Его задержали для проверки. По месту жительства подозреваемого была найдена одежда, в которой он совершал ограбления.

Мужчине 24 года, ранее он был судим за совершение кражи. Отбывал наказание в колонии города Ивдель.

Сотрудникам полиции Нижнего Тагила мужчина сказал, что пистолет, с которым он совершал ограбления, был игрушечный, и он его выбросил вместе с билетами банка приколов, сразу после первого ограбления. Оказалось, что мужчина лжет. Пистолет, оказавшийся пневматическим, и муляж денег были вскоре найдены.

Сейчас мужчина заключен под стражу, ему грозит до 10 лет тюрьмы.