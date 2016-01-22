В Екатеринбурге ограбили организацию для детей-инвалидов «Солнечные дети»

Ночью в Екатеринбурге неизвестные ограбили общественную организацию «Солнечные дети», которая помогает деткам с синдромом Дауна. Преступники разбили в помещении окна, вынесли два компьютера и забрали деньги из копилки для пожертвований, включая мелочь.

Украли два компьютера, два монитора, два принтера. Вещи разбросали. А из копилки для пожертоваваний высыпали даже 5-е\копеечные монетки рассказывает председатель организации Татьяна Черкасова.

Разрушенный офис в 10:00 утра обнаружили работники организации. Они-то и написали заявление полицию.