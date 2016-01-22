В посёлке Северный пожилая женщина получила перелом голени в ДТП (ФОТО)

В 16:50 мужчина 1975 года рождения двигался на автомобиле «ВАЗ-21101» в 50-ти метрах от улицы Днепровская. В это время дорогу слева направо по ходу движения автомобиля переходила пожилая женщина 1948 года рождения. В темноте водитель заметил её слишком поздно и сбил. Тагильчанка получила перелом левой голени, её отвезли в ЦГБ №1.