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4-летняя девочка погибла в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4-летняя девочка погибла в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург (ФОТО)

22 января, 06:35Происшествия
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