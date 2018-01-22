4-летняя девочка погибла в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург (ФОТО)

В 16:00 21 января на 274-м километре трассы Пермь-Екатеринбург автомобиль Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai.

На заднем сидении Hyuandai в детском удерживающем устройстве находилась 4-летняя девочка, которая погибла в результате столкновения. Её отец, водитель Chevrolet и его 13-летний пассажир получили травмы и доставлены в больницу.

Как сообщает E1.ru, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Точно известно, что в момент аварии снег не шёл, видимость на дороге не была затруднена.

Фото: E1.ru