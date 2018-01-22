4-летняя девочка погибла в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург (ФОТО)
22 января, 06:35Происшествия
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На трассе Пермь-Екатеринбург произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в котором погибла 4-летняя пассажирка.
Сюжеты: Екатеринбург
В 16:00 21 января на 274-м километре трассы Пермь-Екатеринбург автомобиль Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai.
На заднем сидении Hyuandai в детском удерживающем устройстве находилась 4-летняя девочка, которая погибла в результате столкновения. Её отец, водитель Chevrolet и его 13-летний пассажир получили травмы и доставлены в больницу.
Как сообщает E1.ru, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Точно известно, что в момент аварии снег не шёл, видимость на дороге не была затруднена.
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Фото: E1.ru
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