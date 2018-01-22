6 тагильчан было эвакуировано при пожаре в 5-этажке на Газетной

В ночь на понедельник, 22 января 2018 года, в Нижнем Тагиле загорелась одна из квартир в доме по улице Газетной.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, из дома при пожаре было эвакуировано 6 тагильчан. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров: в квартире сгорели домашние вещи и мебель.

На месте пожара работали 5 спецмашин и 23 сотрудника пожарной охраны. В 00.46 огонь был ликвидирован.