6 тагильчан было эвакуировано при пожаре в 5-этажке на Газетной
22 января, 10:30Происшествия
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В Нижнем Тагиле в ночь на 22 января произошел пожар в жилом многоэтажном доме по улице Газетной.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ночь на понедельник, 22 января 2018 года, в Нижнем Тагиле загорелась одна из квартир в доме по улице Газетной.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, из дома при пожаре было эвакуировано 6 тагильчан. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров: в квартире сгорели домашние вещи и мебель.
На месте пожара работали 5 спецмашин и 23 сотрудника пожарной охраны. В 00.46 огонь был ликвидирован.
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