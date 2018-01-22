Депутат города Режа подозревается в наезде на мужчину и ребёнка
22 января, 23:05Происшествия
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Депутата городской Думы Режа подозревают в том, что она сбила на пешеходном переходе мужчину с ребёнком.
16 января у дома на улице Калинина, 47 в городе Реж автомобиль Hyundai сбил на пешеходном переходе 40-летнего мужчину вместе с 6-летним сыном.
За рулём, согласно информации полицейских, находилась женщина 1958 года рождения. Пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми травмами и многочисленными ушибами были доставлены в больницу.
По информации Ura.ru, за рулём могла находиться депутат городской Думы Наталья Шорикова. Сведения об этом журналистам издания сообщили очевидцы. Официальных заявлений со стороны правоохранительных органов или от самой Шориковой не поступало.
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