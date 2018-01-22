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Депутат города Режа подозревается в наезде на мужчину и ребёнка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат города Режа подозревается в наезде на мужчину и ребёнка

22 января, 23:05Происшествия
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