Две женщины погибли в ДТПс участием иномарки и ГАЗели на Серовском тракте (ФОТО)

ДТП было зафиксировано в 13:00 часов на 241-м километре. Согласно предварительной информации, 62-летняя автоледи за рулём Kia Rio ехала со значительной скоростью, не приняв во внимание сложные погодные условия. В какой-то момент иномарка выехала на встречную полосу, где ехала ГАЗель. За рулём грузового авто находился 65-летний мужчина. Он не сумел отреагировать на ситуацию, и произошло столкновение.