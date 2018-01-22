Две женщины погибли в ДТПс участием иномарки и ГАЗели на Серовском тракте (ФОТО)
На трассе Екатеринбург-Серов в минувшее воскресенье произошла авария, унесшая жизни двух женщин. Они находились в иномарке, которая столкнулась с ГАЗелью.
ДТП было зафиксировано в 13:00 часов на 241-м километре. Согласно предварительной информации, 62-летняя автоледи за рулём Kia Rio ехала со значительной скоростью, не приняв во внимание сложные погодные условия. В какой-то момент иномарка выехала на встречную полосу, где ехала ГАЗель. За рулём грузового авто находился 65-летний мужчина. Он не сумел отреагировать на ситуацию, и произошло столкновение.
В результате аварии автоледи скончалась на месте от полученных травм. В машине находилась 23-летняя подруга сына женщины, она получила ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. В больницу девушка поступила в состоянии комы. К вечеру 21 января девушка скончалась. Погибшие люди ранее проживали в Качканаре.
Фото: «E1.ru»
По предположению сотрудников областной Госавтоинспекции, пассажир и водитель не были пристёгнуты ремнями безопасности, передает «E1.ru».
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