Житель Богдановича обворовал мать ради банкета по случаю дня рождения

Мужчина, рассказала она, некоторое время назад вышел из тюрьмы и стал проживать в одной квартире с ней, её мужем и двумя детьми.

Вскоре подозрения женщины подтвердились, цепочка действительно была похищена её 35-летним отпрыском.

Цепочку он сдал в ломбард, получив за вещь 2500 рублей. Деньги он потратил в тот же день, чтобы оплатить празднование своего дня рождения.

Полицейские изъяли золотое украшение из ломбарда. Подозреваемый был немедленно задержан, ему грозит два года колонии, передает издание «Вечерние ведомости».