Житель Богдановича обворовал мать ради банкета по случаю дня рождения
22 января, 07:30Происшествия
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В ноябре 2017 года в полицию Богдановича от местной жительницы поступило заявление о пропаже золотой цепочки. Пенсионерка сразу заподозрила в краже своего сына.
Мужчина, рассказала она, некоторое время назад вышел из тюрьмы и стал проживать в одной квартире с ней, её мужем и двумя детьми.
Вскоре подозрения женщины подтвердились, цепочка действительно была похищена её 35-летним отпрыском.
Цепочку он сдал в ломбард, получив за вещь 2500 рублей. Деньги он потратил в тот же день, чтобы оплатить празднование своего дня рождения.
Полицейские изъяли золотое украшение из ломбарда. Подозреваемый был немедленно задержан, ему грозит два года колонии, передает издание «Вечерние ведомости».
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