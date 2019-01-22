Алиментщик из Екатеринбурга спрятался от судебных приставов в подполе
Сегодня, 21:12ПроисшествияФото: pixabay.com
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Екатеринбуржец в момент прихода судебных приставов спрятался в подполе. За невыплату долга по алиментам на сумму 200 тысяч рублей он проведет 10 суток под административным арестом.
Сюжеты: Екатеринбург
В первый приход судебных приставов екатеринбуржец почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Работники медслужбы госпитализировали мужчину в больницу.
Судебные приставы снова пришли к мужчине, но дверь квартиры им открыла жена правонарушителя и сказала, что он отсутствует. Приставы нашли алиментщика в подполе и увезли в место для отбывания административного ареста, сообщает ЕТВ.
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