Алиментщик из Екатеринбурга спрятался от судебных приставов в подполе

В первый приход судебных приставов екатеринбуржец почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Работники медслужбы госпитализировали мужчину в больницу.

Судебные приставы снова пришли к мужчине, но дверь квартиры им открыла жена правонарушителя и сказала, что он отсутствует. Приставы нашли алиментщика в подполе и увезли в место для отбывания административного ареста, сообщает ЕТВ.