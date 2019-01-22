«Колбасные рецидивисты»: два тагильчанина задержаны в Верхней Салде за кражу

19 января два жителя Нижнего Тагила прибыли в Верхнюю Салду на рейсовом автобусе. В планах у 18-летних людей было заработать денег. Ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за кражи продуктов в сетевых магазинах для перепродажи частным торговым точкам.

В 16:00 сотрудники полиции получили сообщение о краже в одном из магазинов Верхней Салды. Продавцы подробно описали внешность подозреваемых. Через некоторое время молодые люди были задержаны сотрудниками ППС на улице Воронова. При себе у подозреваемых были пакеты с похищенными сыром и колбасой. Сообщники успели наведаться в 6 магазинов и похитить товара на 3 346 рублей.