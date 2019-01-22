«Колбасные рецидивисты»: два тагильчанина задержаны в Верхней Салде за кражу
В Верхней Салде задержаны два 18-летних жителя Нижнего Тагила, которые воровали в магазинах самообслуживания сыр и колбасу для перепродажи.
19 января два жителя Нижнего Тагила прибыли в Верхнюю Салду на рейсовом автобусе. В планах у 18-летних людей было заработать денег. Ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за кражи продуктов в сетевых магазинах для перепродажи частным торговым точкам.
В 16:00 сотрудники полиции получили сообщение о краже в одном из магазинов Верхней Салды. Продавцы подробно описали внешность подозреваемых. Через некоторое время молодые люди были задержаны сотрудниками ППС на улице Воронова. При себе у подозреваемых были пакеты с похищенными сыром и колбасой. Сообщники успели наведаться в 6 магазинов и похитить товара на 3 346 рублей.
Задержанные рассказали, что искали торговую точку, которая бы перекупила у них награбленное. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении тагильчан, информирует ГУ МВД России по Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости