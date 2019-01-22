Потребовал лететь в Афганистан: самолет развернулся на границе Свердловской области

В самолете находятся 69 пассажиров, в числе которых младенец и семь членов экипажа. В 14:55 самолет вылетел из аэропорта, спустя час он пропал с карты, так как набрал наибольшую высоту. По предварительным данным 41-летний мужчина по имени Павел потребовал развернуть экипаж и направить в Афганистан. Во время полета злоумышленник угрожал оружием.

По некоторым версиям, мужчина может быть психически нездоровым. На данный момент самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. Правоохранительные органы окружили здание и готовятся к задержанию.

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В настоящий момент сведений о задержании злоумышленника нет. Родные находящихся в самолете людей получают сведения, что на борту паники нет, бортпроводники не разрешают людям снимать видео, сообщает ТАСС.

Видео Видео: Mash.ru