Прокурорская проверка: работник завода в Серове получил перелом черепа и челюстей

18 января около полуночи на «Надеждинском металлургическом заводе» в Серове на производстве произошло ЧП – был травмирован рабочий. По предварительным данным, слесарь-ремонтник участка доменной печи, который трудился на заводе с 2006 года, проводил осмотр скиповой ямы. В момент выполнения работ мужчина получил перелом черепа в нескольких местах от падения заслонки скиповой ямы.

Мужчина был экстренно госпитализирован, у него диагностированы перелом черепа в нескольких местах, переломы лицевых костей, а также верхней и нижней челюстей.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, потерпевший находится в тяжелом состоянии, он доставлен в Областную клиническую больницу.