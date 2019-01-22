Уголовное дело о развратных действиях завели на напавшего на ученицу в Нижнем Тагиле

Мужчину, который напал на тагильскую школьницу на Вагонке, обвиняют в совершении развратных действиях без применения насилия. На него следователи завели уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия).

По словам руководителя следственного отдела по Дзержинскому району СК России Дениса Кельбиханова, подозреваемый прогуливался возле дома по адресу Энтузиастов, 5. Около 9 утра мужчина увидел девушку, которая одна шла неподалёку. После этого он начал преследовать школьницу и остановил её, взяв за куртку.

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Подозреваемый просунул руку под верхнюю одежду девушки и начал трогать её в области внутренней поверхности бедер. После этого мужчина развернулся и ушёлрассказал TagilCity.ru следователь.

О том, что на Вагонке напали на школьницу, стало известно из соцсетей – об этом на своих страницах сообщали родители учеников школ Нижнего Тагила. Пользователи рассылали друг другу видеозапись, на которой видно, как мужчина преследует девушку. Позже в мессенджерах родители стали распространять и ориентировку на подозреваемого.

Согласно документу, в совершении развратных действий отдел полиции №17 подозревает 30-40 летнего мужчину плотного телосложения, ростом 180 см. Тогда правоохранители информацию о нападении на школьницу подтвердили.