Возбуждено уголовное дело: житель Кировграда назначил себя директором фирмы
Сегодня, 20:48ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Кировграде 45-летний мужчина обратился в Федеральную налоговую службу Екатеринбурга для госрегистрации юридического лица. СКР возбудил уголовное дело.
В июле 2017 года житель Кировграда решил обратиться в налоговую службу для внесения себя в единый госреестр юридических лиц. У мужчины не было намерений осуществлять коммерческую деятельность и управлять ООО.
Правоохранительные органы выявили обман и возбудили уголовное дело, информирует СУ СКР по Свердловской области.
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