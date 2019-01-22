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Вспышка газа во время ремонтных работ «ГАЗЭКСа» стала причиной пожара в Нижней Салде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вспышка газа во время ремонтных работ «ГАЗЭКСа» стала причиной пожара в Нижней Салде

Сегодня, 18:27ПроисшествияАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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