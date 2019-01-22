Вспышка газа во время ремонтных работ «ГАЗЭКСа» стала причиной пожара в Нижней Салде

По предварительным данным, причиной пожара в квартире стала вспышка газа при проведении ремонтных работ сотрудниками газовой службы, рассказали редакции TagilCity.ru в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что пожар произошел 18 января. Хозяйка квартиры сообщила, что сотрудники «ГАЗЭКСа» в этот день меняли на кухне газовый кран и не отключили подачу газа, а заткнули трубу тряпкой. Один из сотрудников газовой службы задел электроподжиг на плите, и произошла вспышка газа.

В компании «ГАЗЭКС» вину сотрудников признали и пообещали возместить стоимость сгоревшей техники и ремонта квартиры, которая выгорела полностью, за исключением одной комнаты. Также компания принесла свои извинения.