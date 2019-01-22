Житель Кировграда сядет на 9 лет 10 месяцев за убийство на почве ревности

В марте 2018 года подсудимый у себя дома употреблял спиртные напитки со своей женой и малознакомым мужчиной. В ходе застолья между подсудимым и гостем возникла ссора на почве ревности. Хозяин квартиры взял нож и нанес удары пострадавшему в область живота, груди и левого плеча. Потерпевший мужчина попытался уйти с места происшествия, но подсудимый настиг его в подъезде и ударил ножом еще раз в область живота.