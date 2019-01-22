Житель Кировграда сядет на 9 лет 10 месяцев за убийство на почве ревности
Сегодня, 15:00ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области
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В Кировграде за убийство на почве ревности суд приговорил 46-летнего мужчину к лишению свободы сроком на 9 лет 10 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строго режима .
Суд лишил свободы 46-летнего жителя Кировграда на срок 9 лет 10 месяцев. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима за убийство на почве ревности.
В марте 2018 года подсудимый у себя дома употреблял спиртные напитки со своей женой и малознакомым мужчиной. В ходе застолья между подсудимым и гостем возникла ссора на почве ревности. Хозяин квартиры взял нож и нанес удары пострадавшему в область живота, груди и левого плеча. Потерпевший мужчина попытался уйти с места происшествия, но подсудимый настиг его в подъезде и ударил ножом еще раз в область живота.
От полученных ран мужчина скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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