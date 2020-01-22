Подозреваемый в браконьерстве свердловский постпред может избежать наказания

Свердловский постпред, подозреваемый в браконьерстве, скорее всего, избежит наказания. Вместо свободы чиновника лишат автомобиля, уверены источники издания в органах власти.

Он не стрелял из ружья и не сидел за рулем, на месте нет ни гильзы, ни его отпечатков. Автомобиль лишь высадил их (Овчарова и его друга Леонида Петухова — прим.ред.) и уехал. Поэтому причастность Овчарова к браконьерству неочевидна, шансы, что по нему будет приговор — не более 10 процентов, сказал агентству источник.

По его словам, сейчас проводится серьезная проверка одного факта — почему автомобиль свердловского правительства был в лесу в нерабочее время. Предполагается, что виновным постпред будет признан в нецелевом использовании служебного транспорта. Наказанием за это является лишение транспорта.

Вместо «Мерседеса» ему придется ездить на «Тойоте Камри», утверждают источники.